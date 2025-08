sua diversão

5 lançamentos da Netflix para a semana de 04 a 10 de agosto

Confira produções que chegam à plataforma de streaming para garantir seu entretenimento

1. Sociedade dos Poetas Mortos (04/08)

O enredo mostra como as ideias do professor transformam a rotina dos estudantes, especialmente quando eles ressuscitam a “Sociedade dos Poetas Mortos”, grupo secreto dedicado à poesia e ao pensamento livre. A fotografia clássica e o tom intimista reforçam o conflito entre liberdade e tradição. >

2. Wandinha – 2ª temporada, parte 1 (06/08)

3. Casamento às Cegas: Reino Unido – 2ª temporada (06/08)

Na segunda temporada de “Casamento às Cegas: Reino Unido”, o experimento social volta a colocar à prova a formação de vínculos profundos sem contato visual até o noivado. A narrativa segue os casais desde as conversas nas cabines até a adaptação à vida real, quando as expectativas começam a ser testadas. >

A edição aposta em explorar dinâmicas emocionais com um elenco mais diverso, destacando diferentes perspectivas sobre amor e compromisso. A condução do programa continua com Emma e Matt Willis, que trazem leveza e proximidade às interações. O formato segue questionando se laços criados no escuro conseguem resistir quando enfrentam a realidade, reforçando o apelo do programa em unir drama e autenticidade. >