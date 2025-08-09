Acesse sua conta
Planetário da Ufba oferece aulas gratuitas para estudantes de escolas públicas

Projeto prepara alunos que vão participar das seletivas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08:37

Planetário da Ufba
Planetário da Ufba Crédito: Divulgação/Ufba

A partir deste mês, o Planetário e Observatório da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai oferecer aulas preparatórias para os estudantes aprovados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) que desejam participar das próximas seletivas da competição.

A etapa de seleção conta com três fases, em que os estudantes são submetidos a provas de diferentes níveis, de acordo com o grau de escolaridade. Nos estágios finais, são selecionados os estudantes com as maiores notas para representar o Brasil nas competições internacionais de astronomia.

As aulas preparatórias, que serão ministradas gratuitamente por planetaristas do Planetário da Ufba, vinculado ao Instituto de Física da universidade, acontecem entre os dias 20 de agosto e 17 de setembro, às quartas-feiras, a partir das 15 horas. O intensivo vai acontecer na cúpula do Planetário e conta com o uso de ferramentas digitais e softwares de visualização astronômica em fulldome, com o objetivo de facilitar a explicação dos fenômenos.

A capital baiana teve 30 escolas aprovadas, sendo 5 públicas, como o Colégio Estadual Luiz Tarquínio e o Colégio Estadual Josias de Almeida Melo. Para participar das aulas, as escolas devem entrar em contato com o Planetário, por meio do número de contato, e informar a quantidade de alunos que desejam participar do intensivo. Após essa etapa, será enviado um formulário que deve ser preenchido com os dados da escola, dos alunos e com informações necessárias para a confirmação da inscrição.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é um evento anual e nacional organizado pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). A competição incentiva o interesse pela astronomia e áreas vinculadas, além de promover a produção científica.

As premiações da competição incluem medalhas, certificados e cerimônias de homenagem feitas pelas instituições educacionais. Além disso, os estudantes aprovados nas últimas etapas podem representar o Brasil em competições internacionais, como a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA).

