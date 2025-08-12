PERIGO

Banhista é atropelada por jet ski em praia de Salvador

Veículo estava em alta velocidade

Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:31

Banhista é atropelada em Salvador Crédito: Reprodução

Uma banhista foi atropelada por um jet ski em alta velocidade na praia de Boa Viagem, em Salvador, na segunda-feira (11).

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra quando a moto aquática, que tinha dois ocupantes, se aproxima de três banhistas, passa por cima de um deles e encalha na faixa de areia. Não há detalhes do estado de saúde da vítima.

O condutor não desceu do veículo, já o passageiro saiu para empurrá-lo de volta ao mar e voltar à navegação. O incidente ainda gerou uma discussão. "Andando de jet ski, vindo pela beira. Tá vendo aí? É brincadeira? Ele tem que ir lá dar atenção à menina. Você está errado", gritou um banhista.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou que está conduzindo diligências para identificar a embarcação e seu condutor, com o objetivo de aplicar sanções.



"Nas imagens, é possível constatar que o condutor da embarcação dirige-se à faixa de areia em velocidade excessiva e temerária, incompatível com a segurança da navegação", reforçou.