DINHEIRO

Banco Central vai regulamentar nova função para pagamentos pelo Pix

Novidade deve ocorrer em setembro

Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:53

Pix Crédito: Imagem: Photo For Everything | Shutterstock

O Banco Central vai regulamentar ainda em setembro o uso do Pix para parcelar compras. A novidade foi confirmada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na segunda-feira (11).

O instrumento já é incorporado no aplicativo de algumas instituições financeiras, mas sem uma norma nacional que define os parâmetros de funcionamento.

"Isso vai permitir que as 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito possam fazer pagamento de valores mais elevados de maneira parcelada com menor tarifa e de maneira mais competitiva", disse Galípolo.

"Será mais uma alternativa; o Banco Central não quer restringir as alternativas que existem, ele quer oferecer mais alternativas e deixar que o cidadão, o comércio e o varejo escolham aquela que lhe parece mais competitiva e mais interessante", acrescentou.

O que é o Pix parcelado?

O Pix parcelado permitirá que o pagador contraia um crédito para permitir o parcelamento de uma transação. Semelhante à modalidade com juros do cartão de crédito parcelado, o recebedor terá acesso instantâneo a todo o valor da transação, mas o pagador poderá parcelar o valor, com acréscimo.