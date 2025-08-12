ALTO CUSTO

TST compra carro de R$ 360 mil para cada um dos ministros; gastos chegam a R$ 10,8 milhões

Veículo é considerado de luxo

Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:35

Modelo escolhido pela Corte é o Lexus ES 300H Crédito: Divulgação / Lexus

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) comprou carros de luxo para cada um dos 27 ministros em Brasília. O veículo escolhido foi o Lexus ES 300H, cujo custo está avaliado em R$ 360 mil. O gasto total foi de R$ 10,8 milhões - ao todo, 30 carros foram comprados, mas a Corte não explicou o que justifica o número a mais.

O objetivo da compra é transportar os ministros em seus afazeres durante o trabalho. O automóvel é híbrido e possui uma potência de 211 cv, tempo de aceleração de 8,9 segundos para 0 a 100 km/h e o consumo do combustível fica igual a 15,8 km/l na cidade e 15,2 Km/l, na estrada.

O TST ainda vai gastar mais de R$ 1,5 milhão em dois anos para construir uma sala VIP no Aeroporto de Brasília para conservar a segurança dos ministros e evitar a "aproximação de pessoas inconvenientes".

Em nota, o Tribunal argumentou que "a forma como eram realizados os embarques e desembarques aéreos das autoridades propiciava a aproximação de indivíduos mal-intencionados ou inconvenientes, o que aumentava significativamente os riscos evitáveis para essas autoridades".

Os inegrantes da Corte tem um salário base de R$ 41.650,92, que é o teto do Judiciário brasileiro. Em dezembro do ano passado, no entanto, os salários chegaram a R$ 419 mil líquidos, segundo o painel de remuneração de magistrados organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).