OPORTUNIDADE

Concurso para procurador-geral tem 15 vagas e salário de R$ 37,7 mil; veja datas e etapas

Atualmente, remuneração inicial da carreira é de R$ 37,7 mil

Yan Inácio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:55

É necessário diploma de bacharel em Direito e registro ativo na OAB Crédito: Reprodução

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT) anunciou concurso para o cargo de Procurador do Estado com 15 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Atualmente, a remuneração inicial da carreira é de R$ 37,7 mil.



O cronograma preliminar, presente no Termo de Referência do certame, informa que o edital será publicado até agosto de 2025. É necessário diploma de bacharel em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As provas serão realizadas em Cuiabá.

O processo seletivo do concurso terá quatro fases, com provas objetiva, discursiva, oral e de títulos, que estão previstas para começar em outubro deste ano e finalizar em fevereiro do ano que vem. Já o resultado final será divulgado em julho de 2026. A banca organizadora do evento será a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Confira o cronograma inicial

Publicação do edital – até agosto de 2025

1ª fase (prova objetiva) – até outubro de 2025

2ª fase (provas discursivas) – até dezembro de 2025

3ª fase (prova oral) – até fevereiro de 2026

Comissão de Heteroidentificação – até maio de 2026

Resultado final – até julho de 2026