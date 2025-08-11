OPORTUNIDADE

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Inscrições estão abertas até 29 de agosto

Yan Inácio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:42

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu inscrições para concurso público com vagas para cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As inscrições estão abertas até 29 de agosto e podem ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).

A remuneração varia de R$ 3.090,43, para professores com jornada de 20 horas semanais e sem titulação, a R$ 13.216,85, para docentes com título de doutorado e regime de dedicação exclusiva. Estão sendo ofertadas vagas em mais de 30 áreas de formação (veja quais abaixo).

A taxa de inscrição de R$ 220,00 deverá ser paga via Pix ou boleto bancário até 29 de agosto. Inscritos no CadÚnico, inscritos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e doadores de medula óssea têm direito à isenção da taxa. Também há reserva de 30% das vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.

A prova objetiva terá 50 questões de múltipla escolha com foco nas seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Conhecimentos Didático-Pedagógicos, Integridade e Conhecimentos Específicos. Além da prova objetiva, o processo seletivo também terá prova prática de desempenho didático-pedagógica (eliminatória e classificatória), assim como prova de títulos classificatória, onde será considerado titulação acadêmica, experiência no ensino, experiência em pesquisa, inovação, extensão e exercício profissional.

O certame será aplicado no dia 19 de outubro. Os horários e o locais de realização das provas serão informados no cartão de inscrição que será disponibilizado no dia 3 de outubro.

Confira a lista de áreas de formação com vagas

Administração

Agroecologia

Artes

Arquitetura

Biologia

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Design

Direito

Educação Física

Educação Inclusiva

Enfermagem

Engenharia Agronômica

Engenharia de Alimentos

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Química

Engenharia Mecânica

Engenharia de Produção

Filosofia

Física

Geografia

Gestão Financeira

História

Letras

Matemática

Música

Pedagogia

Psicologia

Química

Radiologia

Segurança do Trabalho

Sociologia