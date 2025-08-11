Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:42
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu inscrições para concurso público com vagas para cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As inscrições estão abertas até 29 de agosto e podem ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).
A remuneração varia de R$ 3.090,43, para professores com jornada de 20 horas semanais e sem titulação, a R$ 13.216,85, para docentes com título de doutorado e regime de dedicação exclusiva. Estão sendo ofertadas vagas em mais de 30 áreas de formação (veja quais abaixo).
A taxa de inscrição de R$ 220,00 deverá ser paga via Pix ou boleto bancário até 29 de agosto. Inscritos no CadÚnico, inscritos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e doadores de medula óssea têm direito à isenção da taxa. Também há reserva de 30% das vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.
A prova objetiva terá 50 questões de múltipla escolha com foco nas seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Conhecimentos Didático-Pedagógicos, Integridade e Conhecimentos Específicos. Além da prova objetiva, o processo seletivo também terá prova prática de desempenho didático-pedagógica (eliminatória e classificatória), assim como prova de títulos classificatória, onde será considerado titulação acadêmica, experiência no ensino, experiência em pesquisa, inovação, extensão e exercício profissional.
Veja alguns trechos do edital do concurso
O certame será aplicado no dia 19 de outubro. Os horários e o locais de realização das provas serão informados no cartão de inscrição que será disponibilizado no dia 3 de outubro.
Administração
Agroecologia
Artes
Arquitetura
Biologia
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Design
Direito
Educação Física
Educação Inclusiva
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Engenharia de Alimentos
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Software
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Química
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Filosofia
Física
Geografia
Gestão Financeira
História
Letras
Matemática
Música
Pedagogia
Psicologia
Química
Radiologia
Segurança do Trabalho
Sociologia
Tecnologia da Informação