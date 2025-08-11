Dia do Advogado: veja 7 concursos públicos para profissionais com salários de até R$ 31,9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:51
Diversos concursos públicos para advogados estão abertos no Brasil. Nesta segunda-feira (11), quando é celebrado o Dia Nacional do Advogado, o CORREIO separou sete certames com salários de até R$ 31,9 mil. O maior salário será pago para quem for aprovado no certame do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Edital do concurso será publicado nesta segunda-feira (11), no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).
Ministério Público da Bahia (MP-BA)
Banca: CEFETBAHIA
Vagas: 20
Remuneração: iniciais de R$ 31,9 mil
Informações sobre inscrições e provas serão detalhadas no edital.
Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS)
Banca: FGV
Vagas: 4 + CR
Inscrições: 28/07 a 25/08/2025
Provas: 12/10/2025
Remuneração: R$ 8.800,00
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF)
Banca: IBEST
Vagas: 2 + CR
Inscrições: 22/07/2025 a 01/09/2025
Provas: 28/09/2025
Remuneração: R$ 8.000,00
Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans)
Banca: FGV
Vagas: 1 + CR
Inscrições: 23/07/2025 a 21/08/2025
Provas: 12/10/2025
Remuneração: R$ 6.362,82
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)
Banca: Instituto Quadrix
Vagas: 30 CR
Inscrições: até 25/08/2025
Provas: 21/09/2025
Remuneração: R$ 7.982,23 + benefícios
Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA)
Banca: FEPESE
Vagas: 1 + CR
Inscrições: 30/07 a 29/08/2025
Provas: 21/09/2025
Remuneração: R$ 7.686,49 + benefícios
Conselho Regional de Psicologia da 16ª região (CRP 16 – ES)
Banca: Instituto Quadrix
Vagas: 1+ 39 CR
Inscrições: 07/07 a 18/08/2025
Provas: 28/09/2025
Remuneração: R$ 5.471,20