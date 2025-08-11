Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia do Advogado: veja 7 concursos públicos para profissionais com salários de até R$ 31,9 mil

Maior salário será pago para quem for aprovado no certame do Ministério Público da Bahia (MP-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:51

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos para advogados estão abertos no Brasil. Nesta segunda-feira (11), quando é celebrado o Dia Nacional do Advogado, o CORREIO separou sete certames com salários de até R$ 31,9 mil. O maior salário será pago para quem for aprovado no certame do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Edital do concurso será publicado nesta segunda-feira (11), no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE). 

Ministério Público da Bahia (MP-BA)

Banca: CEFETBAHIA

Vagas: 20

Remuneração: iniciais de R$ 31,9 mil

Informações sobre inscrições e provas serão detalhadas no edital.

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS)

Banca: FGV

Vagas: 4 + CR

Inscrições: 28/07 a 25/08/2025

Provas: 12/10/2025

Remuneração: R$ 8.800,00

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF)

Banca: IBEST

Vagas: 2 + CR

Inscrições: 22/07/2025 a 01/09/2025

Provas: 28/09/2025

Remuneração: R$ 8.000,00

Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans)

Banca: FGV

Vagas: 1 + CR

Inscrições: 23/07/2025 a 21/08/2025

Provas: 12/10/2025

Remuneração: R$ 6.362,82

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)

Banca: Instituto Quadrix

Vagas: 30 CR

Inscrições: até 25/08/2025

Provas: 21/09/2025

Remuneração: R$ 7.982,23 + benefícios

Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA)

Banca: FEPESE

Vagas: 1 + CR

Inscrições: 30/07 a 29/08/2025

Provas: 21/09/2025

Remuneração: R$ 7.686,49 + benefícios

Conselho Regional de Psicologia da 16ª região (CRP 16 – ES)

Banca: Instituto Quadrix

Vagas: 1+ 39 CR

Inscrições: 07/07 a 18/08/2025

Provas: 28/09/2025

Remuneração: R$ 5.471,20

Leia mais

Imagem - Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Mais recentes

Imagem - 170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
Imagem - Concurso para procurador-geral tem 15 vagas e salário de R$ 37,7 mil; veja datas e etapas

Concurso para procurador-geral tem 15 vagas e salário de R$ 37,7 mil; veja datas e etapas
Imagem - Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil