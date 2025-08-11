Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Vagas contemplam níveis fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:32

Concursos já estão com inscrições abertas
Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais, abriu um novo concurso público com 54 vagas e salários que variam entre R$ 1.553,20 e R$ 8.977,99, com carga horária semanal de 10 a 40 horas, dependendo da função. As inscrições começam nesta segunda-feira (11) e vão até o dia 10 de setembro, pelo site da JCM Consultoria, responsável pela organização do certame.

As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 120, conforme o cargo pretendido. Candidatos que atendam aos critérios do edital podem solicitar isenção entre os dias 11 e 13 de agosto. As vagas contemplam níveis fundamental, médio e superior.

O concurso contempla diversos cargos, desde funções operacionais até postos que exigem alta qualificação profissional. Entre os destaques estão vagas para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, professores de diferentes disciplinas, psicólogos, assistentes sociais, engenheiros, técnicos em enfermagem, agentes administrativos e operacionais.

Detalhes do concurso de Santa Cruz de Minas

Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução
1 de 7
Detalhes das vagas de concurso de Santa Cruz de Minas por Reprodução

Concurso dividido em três fases:

Prova objetiva (para todos os cargos), com aplicação prevista para o dia 19 de outubro de 2025;

Prova de títulos (para cargos de nível superior);

Prova prática (para os cargos de Cozinheiro, Encanador e Coveiro), prevista para o dia 23 de novembro de 2025.

Para concorrer, é necessário atender ao nível de escolaridade exigido para o cargo desejado, além de requisitos como idade mínima de 18 anos na data da posse, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, com as obrigações militares. Cargos regulamentados também exigem registro no respectivo conselho de classe.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado e pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Confira edital completo aqui. 

