Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil

Funções contemplam níveis de escolaridade, fundamental, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:08

Exército Crédito: Shutterstock

O Exército Brasileiro lançou um novo edital para um processo seletivo simplificado, que oferece vagas temporárias com salários que podem chegar até R$ 7.490. As oportunidades contemplam níveis de escolaridade, fundamental, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de agosto, por meio do site oficial do Comando da 7ª Região Militar.

As vagas estão distribuídas por cidades de quatro estados do Nordeste: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. A seleção contempla três tipos de cargos, com remuneração e requisitos distintos, de acordo com o nível de formação do candidato.

Para candidatos com diploma de nível superior, o cargo disponível é o de Aspirante a Oficial Técnico Temporário, com salário inicial de R$ 7.490,00, além dos benefícios previstos pela carreira militar temporária. As vagas são para diversas áreas de formação, como: Enfermagem, Engenharia, Direito, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, entre outras. Os profissionais selecionados atuarão conforme as necessidades do Exército, com contratos temporários.

Entre os pré-requisitos básicos para participar do processo seletivo estão: ser brasileiro nato, ter no máximo 40 anos na data da incorporação, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, e apresentar toda a documentação exigida no edital.