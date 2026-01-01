SEXUALIDADE

Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Sexólogo explica como sol, calor e hábitos do verão influenciam o desejo e favorecem romances intensos e passageiros

Metrópoles

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:41

Romance no verão Crédito: Getty Images

Quando o verão chega, o aumento do desejo sexual costuma acompanhar as altas temperaturas. Dias mais longos, maior exposição ao sol, férias e uma rotina mais leve criam um ambiente propício para encontros, paqueras e romances vividos com intensidade. Segundo o sexólogo Vitor Mello, esse fenômeno tem explicações físicas e comportamentais claras.