Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Sexólogo explica como sol, calor e hábitos do verão influenciam o desejo e favorecem romances intensos e passageiros

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:41

Romance no verão
Romance no verão Crédito: Getty Images

Quando o verão chega, o aumento do desejo sexual costuma acompanhar as altas temperaturas. Dias mais longos, maior exposição ao sol, férias e uma rotina mais leve criam um ambiente propício para encontros, paqueras e romances vividos com intensidade. Segundo o sexólogo Vitor Mello, esse fenômeno tem explicações físicas e comportamentais claras.

“Enquanto no inverno a preguiça e o desejo de ficar debaixo do edredom falam mais alto, o calor costuma deixar os ânimos mais quentes”, afirma o especialista. Mesmo em um país tropical como o Brasil, o verão se destaca quando o assunto é libido. Dados do Censo do Sexo, realizado pela Pantynova, indicam que 26% dos brasileiros sentem o desejo mais aflorado nos meses mais quentes do ano.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*.

