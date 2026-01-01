Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:41
Quando o verão chega, o aumento do desejo sexual costuma acompanhar as altas temperaturas. Dias mais longos, maior exposição ao sol, férias e uma rotina mais leve criam um ambiente propício para encontros, paqueras e romances vividos com intensidade. Segundo o sexólogo Vitor Mello, esse fenômeno tem explicações físicas e comportamentais claras.
“Enquanto no inverno a preguiça e o desejo de ficar debaixo do edredom falam mais alto, o calor costuma deixar os ânimos mais quentes”, afirma o especialista. Mesmo em um país tropical como o Brasil, o verão se destaca quando o assunto é libido. Dados do Censo do Sexo, realizado pela Pantynova, indicam que 26% dos brasileiros sentem o desejo mais aflorado nos meses mais quentes do ano.