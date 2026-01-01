RÉVEILLON

Casal agredido em Porto de Galinhas vira o ano em novo destino após convite inesperado

Convite partiu de entidades do setor turístico

Monique Lobo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 19:58

Casal de turistas agredidos ganha convite para passar Réveillon em Balneário Camboriú Crédito: Reprodução

O casal de turistas de Mato Grosso que foi agredido na praia de Porto de Galinhas, na Grande Recife, em Pernambuco, revelou, na quarta-feira (31), que recebeu um convite parar passar o Réveillon em um novo destino.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Johnny Andrade e Cleiton Zanatta contaram, sem divulgar o nome do local, que ficaram receosos em aceitar o convite. "Digamos que a gente não está com condições psicológicas nem física para poder sair da nossa família. Mas, também entendemos que a nossa vida continua, a nossa vida segue", falou Johnny.

Turistas agredidos recebem convite para passar virada em Balneário Camboriú 1 de 6

Ainda segundo ele, a viagem se tornou uma oportunidade de "ficar bem". "Então, não nos julguem. Só fiquem com a gente, porque a gente está passando por um momento difícil e ao mesmo tempo a gente está feliz por estar vivo", completou.

No mesmo dia, o casal também postou fotos curtindo a virada do ano e marcou na postagem a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Eles também repostaram nos stories do Instagram uma publicação do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário Camboriú e Região (Sindisol) que informava que o convite para passar o Réveillon na cidade foi feito pela entidade em parceria com a Abres e o Grupo Oceanic.

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros 1 de 6

Porto de Galinhas

Na praia pernambucana, localizada no município de Ipojuca, onde aconteceu a confusão no último sábado (27), o movimento foi tímido nesta quinta-feira (1º). As informações são do Jornal Commercio.