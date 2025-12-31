CONFUSÃO

Depois de briga com turistas, prefeitura muda regras do comércio em Porto de Galinhas

Dois turistas foram agredidos por barraqueiros no último sábado (27)

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 19:12

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Ipojuca, no litoral de Pernambuco, publicou um decreto, na segunda-feira (29), com medidas que endurecem as regras de funcionamento do comércio na orla da cidade. A decisão acontece após a confusão entre barraqueiros e turistas na praia de Porto de Galinhas.

O decreto proíbe a "exigência ou cobrança" de consumação mínima, de taxa ou multa pela ausência de consumo ou venda casada de bens, serviços e produtos nas praias da cidade.

Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros 1 de 6

Além disso, o documento ainda estabelece que o descumprimento das regras acarretará "a cassação da autorização concedida, ficando a Secretaria de Meio Ambiente e controle urbano, mediante decisão fundamentada, autorizada a suspender temporariamente autorização para apuração de fatos".

Em nota, enviada ao Jornal do Commercio, a prefeitura da cidade informou que o novo decreto "faz parte de uma série de ações que vem sendo executadas pelo poder municipal com foco na ampliação da fiscalização e no ordenamento da orla".

Relembre o caso

O casal de turistas de Mato Grosso, Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, foram agredidos por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no último sábado (27).

A confusão começou após um desentendimento sobre a cobrança do aluguel de cadeiras e sombreiro.

O casal de turistas afirma que houve uma mudança no valor combinado pelo aluguel do mobiliário de praia, que era de R$ 50 e passou a ser cobrado R$ 80.

Já os barraqueiros rebatem essa versão. De acordo com a dona da barraca onde aconteceu o episódio, Dona Maura Silva, o valor foi informado aos turistas e também constava no cardápio da barraca. Segundo ela, a agressão partiu dos turistas contra um dos garçons.