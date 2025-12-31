Depois de briga com turistas, prefeitura muda regras do comércio em Porto de Galinhas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 19:12
A Prefeitura de Ipojuca, no litoral de Pernambuco, publicou um decreto, na segunda-feira (29), com medidas que endurecem as regras de funcionamento do comércio na orla da cidade. A decisão acontece após a confusão entre barraqueiros e turistas na praia de Porto de Galinhas.
O decreto proíbe a "exigência ou cobrança" de consumação mínima, de taxa ou multa pela ausência de consumo ou venda casada de bens, serviços e produtos nas praias da cidade.
Confusão terminou com turistas agredidos por barraqueiros
Além disso, o documento ainda estabelece que o descumprimento das regras acarretará "a cassação da autorização concedida, ficando a Secretaria de Meio Ambiente e controle urbano, mediante decisão fundamentada, autorizada a suspender temporariamente autorização para apuração de fatos".
Em nota, enviada ao Jornal do Commercio, a prefeitura da cidade informou que o novo decreto "faz parte de uma série de ações que vem sendo executadas pelo poder municipal com foco na ampliação da fiscalização e no ordenamento da orla".
O casal de turistas de Mato Grosso, Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, foram agredidos por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no último sábado (27).
A confusão começou após um desentendimento sobre a cobrança do aluguel de cadeiras e sombreiro.
O casal de turistas afirma que houve uma mudança no valor combinado pelo aluguel do mobiliário de praia, que era de R$ 50 e passou a ser cobrado R$ 80.
Já os barraqueiros rebatem essa versão. De acordo com a dona da barraca onde aconteceu o episódio, Dona Maura Silva, o valor foi informado aos turistas e também constava no cardápio da barraca. Segundo ela, a agressão partiu dos turistas contra um dos garçons.
O garçom, Erivaldo dos Santos, disse que um dos turistas pediu para "deixar por 50 tudo" e deu um tapa no cardápio quando ele insistiu no valor de R$ 80. "Aí, foi quando eu virei, empurrei ele. Quando eu empurrei ele, ele veio para cima de mim", contou o garçom, em entrevista a TV Globo.