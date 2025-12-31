Acesse sua conta
Bolsonaro pediu para tomar antidepressivo, diz médico

Ex-presidente deve receber alta nesta quinta-feira (1º)

  Elaine Sanoli
  Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:40

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

Internado desde a véspera de Natal, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta nesta quinta-feira (1º). Em entrevista coletiva à imprensa, a equipe médica do Hospital DF Star, responsável por seus cuidados, atualizou o quadro clínico e detalhou os procedimentos aos quais ele vem sendo submetido. Segundo os médicos, o desconforto apresentado pelo ex-presidente também está sendo tratado com o uso de medicamentos antidepressivos.

Jair Bolsonaro foi internado em um hospital particular da capital federal no dia 24 de dezembro e, no dia seguinte, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. Ao longo da semana, ele apresentou crises persistentes de soluço, mesmo após ser submetido a três procedimentos de bloqueio do nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma, músculo essencial para a respiração.

De acordo com o cardiologista Brasil Caiado, as crises de soluço têm impactado o estado emocional do ex-presidente, que solicitou o uso de medicação antidepressiva. “Percebemos uma piora considerável nos momentos de soluços prolongados. Há uma diferença clara no estado emocional e físico; ele fica bastante abatido nos dias ou noites em que passa com soluços. Esse é o pior estágio. Ele já chegou em um estado emocional mais deprimido, mas apresenta muita oscilação”, avaliou o médico.

Segundo o cirurgião Cláudio Birolini, o tratamento pós-cirúrgico seguirá com medicação e terapias complementares. “O próprio presidente solicitou o uso de algum medicamento antidepressivo. O tratamento foi iniciado e esperamos que apresente efeitos nos próximos dias”, afirmou.

Caso não haja intercorrências, Bolsonaro deve receber alta hospitalar na manhã desta quinta-feira.

