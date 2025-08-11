170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:15
A Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 178 vagas em diferentes áreas, além de formar cadastro de reserva. As vagas abrangem os níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 11,9 mil.
Veja vagas e salários disponíveis
As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa de inscrição varia conforme grau de formação demandado pelas vagas: para nível fundamental, o valor é R$ 70,00 (incompleto) e R$ 75,00 (completo); para nível médio e técnico, é de R$ 85,00; para nível superior, o valor a ser pago é de R$ 105,00.
As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas nos Municípios do Espírito Santo: Castelo, Cachoeiro de Itapemirim ou Venda Nova do Imigrante, conforme escolha do candidato no momento da inscrição. Ambas as avaliações serão realizadas no dia 30 de novembro.