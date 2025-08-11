Acesse sua conta
170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Prova acontece no dia 30 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:15

Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo
Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 178 vagas em diferentes áreas, além de formar cadastro de reserva. As vagas abrangem os níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 11,9 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Vagas de Ensino Superior por Reprodução
Vagas de Ensino Médio por Reprodução
Vagas de Ensino Médio Técnico por Reprodução
As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa de inscrição varia conforme grau de formação demandado pelas vagas: para nível fundamental, o valor é R$ 70,00 (incompleto) e R$ 75,00 (completo); para nível médio e técnico, é de R$ 85,00; para nível superior, o valor a ser pago é de R$ 105,00.

As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas nos Municípios do Espírito Santo: Castelo, Cachoeiro de Itapemirim ou Venda Nova do Imigrante, conforme escolha do candidato no momento da inscrição. Ambas as avaliações serão realizadas no dia 30 de novembro.

