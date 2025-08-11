OPORTUNIDADE

170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Prova acontece no dia 30 de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:15

Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 178 vagas em diferentes áreas, além de formar cadastro de reserva. As vagas abrangem os níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 11,9 mil.

Veja vagas e salários disponíveis 1 de 11