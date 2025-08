VEJA CARGOS

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Inscrições estarão abertas entre 21 de agosto e 22 de setembro

A Prefeitura de Guarujá, em São Paulo, publicou o edital para a realização de um novo concurso público com o objetivo de preencher 862 vagas em cargos voltados às áreas de Educação e Trânsito. Os salários chegam a até R$ 6,9 mil. As inscrições estarão abertas entre 21 de agosto e 22 de setembro.>

A taxa de inscrição para os cargos na área de trânsito varia entre R$ 80,00 e R$ 99,00, a depender do cargo. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar abaixo inferior a três salários mínimos, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 25 e 26 de agosto.>