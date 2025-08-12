INTERIOR DO ESTADO

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Inscrições foram abertas nesta terça-feira (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:01

Anguera, Bahia Crédito: Reprodução/Portal do Sertão

A prefeitura de Anguera, no Centro Norte baiano, abriu inscrições para uma seleção para contratação de servidores. São 315 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça-feira (12) até o dia 20 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12,3 mil. Não há cobrança de taxas para a inscrição.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no endereço da Rua Alzira de Oliveira Freitas, n.º 24, Sala Administrativa, no centro de Anguera, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. No ato da inscrição, o candidato deve informar os dados cadastrais e a opção do cargo, além de protocolar a documentação comprobatória. A documentação deverá ser entregue, em um único envelope lacrado e identificado com o nome do candidato, CPF e cargo ao qual irá concorrer.

Os candidatos serão submetidos a "Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional", ambas de caráter classificatório e que consistirão na avaliação da documentação que deverá ser apresentada na modalidade e prazos determinados pelo edital. Os inscritos para cargos de nível superior serão pontuados por possuírem:

Curso de Atualização / Capacitação Profissional com carga horária de 16h a 40h (até 6 pontos); Curso de Aperfeiçoamento com carga horária acima de 180h (até 6 pontos); Curso de Especialização na área (até 8 pontos);

Experiência profissional no cargo pretendido, por semestre completo de atuação nos últimos 4 anos, no Serviço Público ou Privado (até 20 pontos).



Já os inscritos para cargos de nível médio, técnico e fundamental serão pontuados por possuírem:

Curso de Atualização / Capacitação Profissional com carga horária de 8h a 39h (até 10 pontos); Curso de Atualização / Capacitação Profissional com carga horária mínima de 40h a 60h (até 10 pontos);

Experiência profissional no cargo pretendido, por semestre completo de atuação nos últimos 4 anos, no Serviço Público (até 10 pontos).

