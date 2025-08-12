Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Inscrições foram abertas nesta terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:01

Anguera, Bahia
Anguera, Bahia Crédito: Reprodução/Portal do Sertão

A prefeitura de Anguera, no Centro Norte baiano, abriu inscrições para uma seleção para contratação de servidores. São 315 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça-feira (12) até o dia 20 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12,3 mil. Não há cobrança de taxas para a inscrição.

Veja vagas e salários

Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução
1 de 8
Veja cargos, pré-requisitos, carga horária, salários, vagas ampla concorrência, vagas PCD e o total de vagas por Reprodução

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no endereço da Rua Alzira de Oliveira Freitas, n.º 24, Sala Administrativa, no centro de Anguera, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. No ato da inscrição, o candidato deve informar os dados cadastrais e a opção do cargo, além de protocolar a documentação comprobatória. A documentação deverá ser entregue, em um único envelope lacrado e identificado com o nome do candidato, CPF e cargo ao qual irá concorrer.

Leia mais

Imagem - Salvador tem advogado recém-formado ganhando um salário-mínimo por mês

Salvador tem advogado recém-formado ganhando um salário-mínimo por mês

Imagem - 170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

170 vagas e salários de até R$ 11,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Os candidatos serão submetidos a "Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional", ambas de caráter classificatório e que consistirão na avaliação da documentação que deverá ser apresentada na modalidade e prazos determinados pelo edital. Os inscritos para cargos de nível superior serão pontuados por possuírem:

  1. Curso de Atualização / Capacitação Profissional com carga horária de 16h a 40h (até 6 pontos);
  2. Curso de Aperfeiçoamento com carga horária acima de 180h (até 6 pontos);
  3. Curso de Especialização na área (até 8 pontos);
  4. Experiência profissional no cargo pretendido, por semestre completo de atuação nos últimos 4 anos, no Serviço Público ou Privado (até 20 pontos).

Já os inscritos para cargos de nível médio, técnico e fundamental serão pontuados por possuírem:

  1. Curso de Atualização / Capacitação Profissional com carga horária de 8h a 39h (até 10 pontos);
  2. Curso de Atualização / Capacitação Profissional com carga horária mínima de 40h a 60h (até 10 pontos);
  3. Experiência profissional no cargo pretendido, por semestre completo de atuação nos últimos 4 anos, no Serviço Público (até 10 pontos).

Os candidatos serão submetidos a Avaliação de Habilidades e Perfil e Avaliação Prática, a última apenas para os cargos de Motorista e de Operador de Máquinas Pesadas.

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos

Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos
Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários iniciais de R$ 32 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários iniciais de R$ 32 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil