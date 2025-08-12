Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:01
A prefeitura de Anguera, no Centro Norte baiano, abriu inscrições para uma seleção para contratação de servidores. São 315 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça-feira (12) até o dia 20 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 12,3 mil. Não há cobrança de taxas para a inscrição.
Veja vagas e salários
De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no endereço da Rua Alzira de Oliveira Freitas, n.º 24, Sala Administrativa, no centro de Anguera, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. No ato da inscrição, o candidato deve informar os dados cadastrais e a opção do cargo, além de protocolar a documentação comprobatória. A documentação deverá ser entregue, em um único envelope lacrado e identificado com o nome do candidato, CPF e cargo ao qual irá concorrer.
Os candidatos serão submetidos a "Avaliação de Melhor Qualificação e Maior Experiência Profissional", ambas de caráter classificatório e que consistirão na avaliação da documentação que deverá ser apresentada na modalidade e prazos determinados pelo edital. Os inscritos para cargos de nível superior serão pontuados por possuírem:
Já os inscritos para cargos de nível médio, técnico e fundamental serão pontuados por possuírem:
Os candidatos serão submetidos a Avaliação de Habilidades e Perfil e Avaliação Prática, a última apenas para os cargos de Motorista e de Operador de Máquinas Pesadas.