PRECARIEDADE

Salvador tem advogado recém-formado ganhando um salário-mínimo por mês

Mercado de trabalho na capital baiana apresenta baixos salários e falta de piso para profissionais do Direito

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:30

Advogados Crédito: Shutterstock

Após passar em média cinco anos na universidade se preparando para atuar na área, advogados recém-formados precisam lidar com desafios ainda maiores do que as difíceis questões das provas de Direito Penal: os baixos salários do mercado de trabalho. Plataformas como a GlassDoor apontam que o salário de advogado em Salvador, com até um ano de experiência, é em média R$ 3 mil. Na prática, não é difícil encontrar profissionais que ganhem um salário-mínimo, fixado atualmente em R$ 1.518,00, ou até menos do que isso, com escritórios que oferecem até R$ 1,2 mil para recém-formados.

Em vagas encontradas pelo CORREIO para a cidade de Salvador, os salários costumam variar de acordo com requisitos, carga horária e escritórios. Em uma das vagas compartilhadas pelo Instagram, a oferta é de uma bolsa no valor de R$ 1,2 mil para estudantes próximos da conclusão do curso ou profissionais recém-formados, com carga horária de 6h diárias para o cargo de trainee. Em outro caso, desta vez na plataforma LinkedIn, a vaga é para advogado júnior, com a proposta de R$ 1,7 mil. Há vagas que oferecem remunerações mais altas, como R$ 2 mil, mas consideram até uma pós-graduação como um diferencial para o candidato.

Trabalhar diariamente com salário precarizado foi uma das experiências vividas pelo profissional Vitor Guimarães, de 30 anos. Formado há dois anos, Vitor atua na área do Direito Bancário e trabalha em escritórios de advocacia há um ano. Nesse período, já chegou a receber cerca de R$ 2 mil como pagamento mensal. "Era inferior ao valor que eu ganho hoje. A gente acaba não tendo muito poder de escolha, pois a gente está recém-formado, não tem muito pra onde correr", opina.

Ele conta que passou a receber um salário mais alto após deixar o emprego antigo. O valor, no entanto, ainda está aquém do que o profissional acredita ser uma quantia justa pela força de trabalho demandada pela área, pela dedicação e dispêndio de tempo e esforço empreendidos na formação. Vitor sugere a remuneração de R$ 4,5 mil para profissionais, independente da categoria, em ingresso no mercado de trabalho. "Enfrentando as dificuldades financeiras que a gente tem hoje em dia, é um valor que a gente consegue agregar na nossa rotina e na vida financeira", pondera.

A baixa atratividade nos salários para profissionais de Salvador também foi um dos fatores que levaram a advogada Maria Clara Teles, de 28 anos, a atuar no mercado paulista. Trabalhando na área de compliance, mesmo como estagiária, ela conta que chegava a ganhar mais do que advogados juniores da capital baiana. "Aqui em Salvador tenho colegas que recebem um salário-mínimo sem benefícios. Acho injusto porque são anos de dedicação na graduação, mais dedicação para passar no exame da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] e os salários ainda são bem baixos, não possibilitam viver uma vida tão confortável como esperamos durante a graduação", lamenta.

Atualmente, não há um piso salarial devidamente regulamentado na Bahia. Desde 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) pleiteia a aprovação de um piso para a advocacia. O projeto elaborado pelo Conselho Consultivo da Jovem Advocacia propõe um piso de R$ 3,5 mil, com a possibilidade de reajuste anual para correção acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).