Kátia Najara lança Zabé com proposta de comida cotidiana, brasileira e 'quentinha'

A proposta nasce voltada para delivery, encomendas e pequenas celebrações

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:01

Crédito: Pedro Mascarenhas/Divulgação

A um mês do Natal, a empresária e colunista do CORREIO Kátia Najara lança o Zabé, novo empreendimento gastronômico que tem como estrela uma comida “cotidiana, brasileira e quentinha”. A proposta nasce voltada para delivery, encomendas e pequenas celebrações, e estreia já em ritmo natalino, com um cardápio de clássicos da ceia.

Entre os destaques do menu inaugural, estão o Pernil Suíno ao molho de laranja e tomilho, servido com batatinhas douradas, confit d’alhos, mini cebolas e tomatinhos; o Rosbife frio de lagarto com vinagrete balsâmico de abacaxi; a Salada de Bacalhau com grão-de-bico, azeitona azapa, cebola, salsinha e azeite de oliva; e o tradicional Peru, laqueado com mel de gengibre e especiarias e acompanhado por farofa de bacon, uva-passa branca embebida em vinho e cebolinha.

As encomendas podem ser feitas exclusivamente pelo WhatsApp (71) 98828-8848, e mais informações estão disponíveis no Instagram, no perfil @zabesalvador. Kátia explica que o menu foi pensado para contemplar sabores afetivos e diferentes perfis de celebração.

“Apostei nas vedetes da mesa de Natal e na variedade da proteína animal, oferecendo ave, mar, uma opção bovina e outra suína. E também pensei na praticidade das minhas clientes, com duas opções de pratos frios que vão direto da embalagem biodegradável para a tigela linda da família. Já o peru e o pernil vão em uma assadeira de aço que vai ao forno para aquecer e segue direto para a mesa, dispensando maiores manipulações. Cada um deles foi pensado para dar um toque especial às celebrações, seja uma ceia em família, um evento corporativo ou aquele pré-Natal entre amigos”, diz Kátia Najara.

Além de comandar a cozinha, ela acompanha cada encomenda do pedido à entrega, orientando sobre aquecimento, serviço e até dicas de montagem da mesa.

A atenção aos detalhes é parte central da identidade de Zabé, nome que surge da corruptela de Izabel e rende homenagem às muitas cozinheiras anônimas espalhadas pelo país, guardiãs da autêntica culinária brasileira. O projeto, contudo, também dialoga com técnicas e tendências contemporâneas, buscando equilíbrio entre tradição e inovação. O resultado é uma comida simples, caprichada e afetiva.

Após as festividades de fim de ano, Zabé ampliará sua atuação com um menu variado para o almoço cotidiano via delivery. Haverá ainda a possibilidade de adquirir kits de comida congelada — pensados tanto para organização da rotina familiar quanto para demandas sazonais, como receber hóspedes ou facilitar a vida de turistas que buscam praticidade na Bahia. Pratos de festa sob encomenda, aulas de culinária, locação de utensílios e um espaço reservado para pequenos encontros, reuniões e estudos também fazem parte dos planos.

A trajetória de quem comanda a panela

Kátia Najara é formada em design de interiores pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e cozinheira profissional pelo Senac. Antes de se dedicar integralmente à gastronomia, atuou por quase 20 anos como produtora e gestora cultural. Seu nome ganhou força no início dos anos 2000 com o blog Rainhas do Lar, criado com Fabiana Zanelatti, que mais tarde rendeu o livro O Pequeno Manual da Cozinha, vencedor do Gourmand Word Cookbook Awards em 2011. Ela também colaborou com a obra Comida com gosto de licuri, publicou no Correio Braziliense, assinou colunas em A Tarde e hoje mantém a coluna Boca Livre no Correio.

A carreira reúne ainda convites internacionais e participações em projetos relevantes: em 2009, representou a culinária brasileira em Cabo Verde; em 2012, protagonizou a websérie Cozinha Finna; em 2013, foi embaixadora da cozinha baiana no projeto Identidade; em 2016, integrou a campanha nacional #ElaFazHistória; e, em 2018, participou da iniciativa #TodoDiaDelas. Entre gastronomia e cultura, criou projetos como a Pequena Escola de Culinária da Katita e o Quintas Bistrô, além de atuar em festivais como o Fiac e o IC Encontro de Artes, com trabalhos que vão de consultorias à produção de eventos sociais e corporativos.