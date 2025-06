POLÊMICA

Prefeitura de cidade baiana exige R$ 125 mil após banda Magníficos faltar a show no São João

Apresentação estava marcada para a última quinta-feira (19)

A prefeitura de Guanambi, no sul da Bahia, está solicitando que a banda Magníficos devolva parte do cachê de R$ 250 mil pago para a apresentação no São João da cidade. A banda foi contratada para se apresentar na última quinta-feira (19), mas não compareceu ao evento, de acordo com informações do g1. >

A banda teria que se apresentar no início da madrugada de quinta, às 1h00 da manhã. Porém, mesmo com a organização do evento mudando a ordem das apresentações, o grupo não chegou no local até às 4h30 da manhã, no fim das apresentações, o que fez com que a prefeitura da cidade cancelasse o show por quebra de contrato.>