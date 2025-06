FESTA

Até R$ 800 mil; veja os artistas com cachês mais altos no São João em Salvador

Apresentação mais cara aconteceu na quinta-feira (19)

Apesar de Salvador não ser o primeiro destino que vem à cabeça quando se pensa em São João, a capital baiana está com a festa cheia de atrações para todos os gostos. Com shows espalhados pelo Parque de Exposições, Paripe e Pelourinho os cachês chegam a até R$ 800 mil, como é o caso da cantora Simone Mendes.>

A artista, que lidera a lista das atrações mais bem pagas na cidade, se apresentou na quinta-feira (19) no Parque de Exposições. Conforme o ranking, logo atrás estão Leonardo - se apresentou na quarta (18) por R$ 750 mil - e Solange Almeida - neste sábado (21), em Paripe, por R$ 700 mil. >

Distribuídos entre os três pontos da capital. Nesta sexta-feira (20), quem sobe ao palco é Thiago Aquino, contratado por R$ 350 mil. No sábado (21), sobe ao palco o sertanejo Murilo Huff, que custou R$ 500 mil aos cofres públicos. Já no domingo (23), se apresentam Pablo (R$ 550 mil) e o pernambucano Alceu Valença, por R$ 400 mil.>

Outros nomes que completam a grade são Manu Bahtidão, que cantou na quarta-feira por R$ 450 mil, e a dupla Iguinho e Lulinha por R$ 400 mil. Tarcísio do Acordeon, contratado por R$ 450 mil, se apresenta no sábado (22).>

Os dados constam no Painel de Transparência dos Festejo Juninos, do Ministério Público (MP) da Bahia.>

Confira o ranking

Veja a programação para cada festa em Salvador:

