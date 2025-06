FOFURÔMETRO

Gata que vive em delegacia de SAJ têm filhotes disponíveis para adoção; saiba como adotar

Animais são cuidados por servidores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin)

Na sede da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, uma moradora chama mais atenção dos que os servidores da unidade. Trata-se da gata Pérola, que acabou de ter seis filhotes. As crias estarão disponíveis para adoção em breve, após a fase de desmame. >