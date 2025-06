EXCLUSIVO

Saiba qual rede de supermercados vai ocupar o espaço do Bompreço no Salvador Shopping

Atividades da loja foram encerradas em maio

Maysa Polcri

Publicado em 17 de junho de 2025 às 14:34

Nova rede ocupará o imóvel localizado dentro do Salvador Shopping Crédito: Divulgação

O espaço que ficou vazio após a saída do Bompreço dentro do Salvador Shopping voltará a ser ocupado em breve. A RedeMix, empresa baiana de supermercados, assinou o contrato de aluguel do imóvel neste mês. A previsão é que a loja comece a operar no terceiro trimestre deste ano. As informações foram confirmadas por João Cláudio Andrade, sócio fundador da rede, com exclusividade ao CORREIO. >

Será a primeira loja da RedeMix a operar dentro de um shopping center, o que impacta no formato apresentado aos clientes. "Faremos uma loja dentro dos nossos padrões, mas voltada para atender ao perfil do shopping. Teremos um espaço destinado à lanchonete para atender quem necessita de uma refeição imediata, além do supermercado com um mix analisado para a população que circula e trabalha no shopping", analisa João Cláudio. >

O salão de vendas terá aproximadamente 1 mil m², e a expectativa é que 120 empregos diretos sejam gerados com a nova operação. "Apareceu a oportunidade de ocupar um espaço onde já funcionava um supermercado. Entendemos ser um ponto estratégico e mais um desafio [para a marca]", completa João Cláudio. Por enquanto, o grupo não tem previsão de abrir lojas em outros shoppings de Salvador, segundo o empresário. >

O fim das atividades de diversas unidades do Bompreço em Salvador abriu oportunidades de negócio para redes de supermercados locais e nacionais. O imóvel antes ocupado pela rede na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), receberá uma loja do Grupo Mateus, empresa fundada no Maranhão, após uma disputa judicial. Na avenida Centenário, na Barra, o antigo Bompreço foi substituído por uma unidade do Atacadão. >

João Cláudio Andrade, um dos fundadores da RedeMix, avalia que há espaço para novos investimentos na cidade. "O Bompreço, durante muito tempo, teve uma grande participação no mercado de Salvador. Com os fechamentos das lojas, acontece um movimento natural do mercado que oportuniza o crescimento de redes regionais. O mercado é dinâmico, e as redes se movimentem para ocupar os espaços", afirma o empresário. Interessados em trabalhar na nova unidade podem enviar seus currículos através da plataforma de recrutamento da RedeMix. >

A loja localizada dentro do shopping center será a 20º inaugurada pela RedeMix e integra o projeto de expansão da marca em Salvador e na Região Metropolitana. Só neste ano, duas unidades foram inauguradas nos bairros Chame-Chame e Rio Vermelho. Cada nova unidade representa aumento de 5% no faturamento bruto da empresa. >

RedeMix inagurado em março deste ano no Chame-Chame Crédito: Divulgação