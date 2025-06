POLÊMICA

Construção de prédios em terreno do antigo Bompreço revolta moradores da Barra

Lançamento oficial do Bridge Porto da Barra deverá acontecer no final deste ano

Maysa Polcri

Publicado em 12 de junho de 2025 às 05:15

Parte dos moradores são contra a construção de três torres na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A vista paradisíaca para a entrada da Baía de Todos-os-Santos esconde uma polêmica que tem mobilizado moradores da Barra, em Salvador. Eles reclamam da construção de um condomínio residencial de três torres, com apartamentos de um quarto e studio, que ocupará o terreno onde funcionava o Bompreço. A área localizada na rua Marquês de Caravelas está murada, com o anúncio de que em breve sediará o lançamento. >

O projeto do empreendimento é audacioso. Os três edifícios serão ligados por duas passarelas nas coberturas, onde serão instaladas as piscinas de borda infinita das áreas de lazer. A expectativa é que o lançamento oficial seja feita no final deste ano. Os apartamentos devem custar entre R$ 260 mil e R$ 494 mil, dependendo do tamanho do imóvel. >

Os vizinhos defendem que a rua não tem estrutura para receber os moradores dos mais de 580 apartamentos. A preocupação é que o tráfego da região seja impactado, já que o condomínio terá garagem rotativa para menos da metade dos novos moradores. >

"Sem essa construção, já há um fluxo que engarrafa constantemente. Imagine, agora, com o fluxo de 30% dos moradores desse novo prédio. Temos o exemplo da rua Afonso Celso, que era super tranquila e que, agora, tem um trânsito impráticavel nos horários de pico", comenta Altemar Costa, síndico de um dos prédios vizinho ao terreno. >

Novos prédios serão construídos no terreno onde funcionou o Bompreço

A demolição do imóvel antes ocupado pelo Bompreço ainda não começou. Enquanto a área onde o Bridge Porto da Barra será construído é preparada para receber os stands de venda e, posteriormente, as três torres, os prédios ao lado são vistoriados. Engenheiros de uma empresa terceirizada verificam se existem danos estruturais nos apartamentos vizinhos anteriores à construção, com o objetivo de evitar que problemas sejam atribuídos à obra ao lado. >

Uma moradora de um prédio ao lado teve o apartamento vistoriado no final de maio. Segundo ela, os técnicos procuraram rachaduras, infiltrações e trincas, e também fotografaram os imóveis. A moradora conta que o novo condomínio tem sido alvo de reclamação de moradores e tema de reunião de condomínio. >

Entre os receios estão as quedas de energia e acúmulo de lixo na região que, na visão deles, não suportaria a quantidade de novos moradores. A reportagem contatou a Cosbat Empreendimentos Imobiliários, repsonsável pelo empreendimento, mas não obteve retorno até esta publicação. >

Uma corretora que trabalha no lançamento revela que mais de 60% dos apartamentos do novo empreendimento já estão bloqueados, ou seja, possuem interessados na compra. A previsão é que a construção seja finalizada em 2029. O modelo de imóveis de um quarto studios segue a tendência de outros lançamentos da Barra. Os compradores são, em sua maioria, investidores em imóveis por temporada. >

A Barra tem o m² mais caro de Salvador para venda de imóveis, segundo o Índice Fipezap de maio deste ano. O valor é R$ 11.160, em média, no bairro. Segundo a corretora de imóveis ouvida pela reportagem, o preço médio de venda do Bridge Porto da Barra é R$ 13 mil por m² - quase o dobro da média da cidade, que é de R$ 7.449/m². >