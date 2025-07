ÁREA NOBRE

Horas após anúncio, Governo do Estado suspende leilão do Colégio Odorico Tavares

Escola localizada no Corredor da Vitória está fechada desde 2019

Maysa Polcri

Publicado em 29 de julho de 2025 às 14:43

Colégio foi um dos mais tradicionais em Salvador Crédito: Foto: Marina Silva/CORREIO

O Governo da Bahia suspendeu o aviso de licitação do leilão do terreno onde funcionava o Colégio Odorico Tavares, uma das escolas públicas mais tradicionais da Bahia. O anúncio do edital para a venda da propriedade havia sido publicado nesta terça-feira (29). Horas depois, a edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) tornou sem efeito o aviso. >

O imóvel está localizado no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador, e teve as portas fechadas em 2019. A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) disse, em nota, que o aviso do edital foi suspenso até que ajustes técnicos sejam realizados. A reportagem buscou a assessoria da pasta, que não informou quando o novo aviso será publicado. >

Fundado em 1994, o colégio modelo foi construído na gestão de Antônio Carlos Magalhães (ACM) e tinha capacidade para cerca de 3,6 mil alunos. A propriedade tem 5 mil metros quadrados. O aviso de edital anunciava que o período de visitação do espaço aconteceria entre quinta-feira (31) e domingo (3) de agosto. O leilão seria realizado na segunda-feira (4), em formato híbrido. >

Colégio Odorico Tavares 1 de 4

O colégio, que funcionou por 25 anos, no passado já teve filas de mães para conseguir uma vaga para os filhos e chegou a 2019 com apenas 308 matriculados - menos de 9% de sua capacidade, que é de 3,6 mil alunos, segundo dados da Secretaria de Educação do Estado (SEC).

>