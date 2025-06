CONFIRA

Após disputa com o Bompreço, Grupo Mateus vai oferecer 800 vagas de emprego em Salvador

Rede maranhense de supermercados vai ocupar imóvel na região do Iguatemi

Maysa Polcri

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:28

Faixa anuncia contratação em novo mercado em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Grupo Mateus, rede maranhense que vai ocupar o imóvel do antigo Bompreço na região do Iguatemi, em Salvador, pretende abrir 800 vagas de empregos diretos com a nova operação. Ainda não há informações oficiais sobre a data de inauguração da loja, mas uma faixa instalada em frente ao empreendimento anuncia que a empresa busca funcionários na capital baiana. >

Segundo a empresa, além dos 800 empregos diretos, o Mix Mateus também oferecerá centenas de vagas indiretas nos setores de manutenção predial, serviços gerais, transporte e logística. "A pretensão do Grupo Mateus é transformar o imóvel em uma loja com formato moderno que integra as bandeiras de atacarejo, varejo e eletro da companhia, o que favorece o consumidor ao ter mais uma opção de pesquisa e compras", diz a empresa. >

Interessados em trabalhar na rede devem realizar o cadastro através do site curriculo.grupomateus.com.br. No portal, será possível conferir as vagas de emprego abertas em Salvador. Por enquanto, há vagas para assistentes de compras. Entre as atividades desempenhadas pelos funcionários estão: suporte administrativo nos processos de compra, emissão de notas fiscais e contratação de transportadoras, cadastramento de fornecedores e acompanhamento do processo de entrega dos pedidos. >

O contrato de aluguel do imóvel localizado na Av. Antônio Carlos Magalhães foi assinado em maio deste ano, após uma disputa judicial contra o Carrefour, dono do Bompreço. A empresa concorrente entrou na Justiça para impedir que o Grupo Mateus fechasse o negócio, alegando conflito de interesses. O caso foi parar na segunda instância, que autorizou a celebração do contrato. O Bompreço ainda pode recorrer. >

Antes que a loja seja inaugurada no Iguatemi, a previsão é que a primeira operação da marca em Salvador seja iniciada em novembro deste ano, no Salvador Norte Shopping. A bandeira escolhida para ocupar o espaço também é a Mix Mateus, uma das cinco da marca. Além do Mix, a rede oferece aos clientes as bandeiras Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus e Camiño, além de uma plataforma de e-commerce e do aplicativo de descontos, o Mateus Mais.

