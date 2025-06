CALENDÁRIO

Ainda tem feriadão este ano? Confira os próximos feriados de 2025

Soteropolitanos podem ter até 7 feriados neste ano

O feriadão de junho – possibilitado pela ‘emenda’ do feriado Corpus Christi com o final de semana e o São João – ainda nem acabou, mas já está dando vontade de pensar em um próximo. Quem quer se planejar para uma outra pausa no calendário, deve saber que ainda restam dois feriados nacionais em 2025 que poderão ser prolongados. >