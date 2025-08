MORTE E PRISÕES

Traficantes que executaram motorista de app em serviço viram alvo de operação em Salvador

Dois investigados foram presos e outro foi morto em confronto com policiais

Os traficantes investigados pela execução do motorista de aplicativo Wellington Santos Araújo, que foi morto durante uma corrida no Engenho Velho de Brotas, viraram alvo de operação na manhã desta terça-feira (6), quase quatro meses depois do crime. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil para cumprir mandados de prisão temporária, busca e apreensão e outras medidas cautelares. >