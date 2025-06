LUXO

Incorporadora realiza encontro exclusivo para proprietários de Porsche em Salvador

Membros do Porsche Club Bahia foram convidados a conhecer de perto os empreendimentos do Grupo André Guimarães

Um paraíso para aqueles aficionados por automóveis Porsche, foi assim o encontro do Porsche Club Bahia, que aconteceu na última terça-feira (17), na loja da Porsche Salvador, no Caminho das Árvores. >

O evento, que reuniu os sócios para uma confraternização, foi promovido pelo Grupo André Guimarães. A Incorporadora recentemente foi premiada em duas categorias no prêmio da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) deste ano, levando o troféu de “Empreendimento do Ano”, com o Art Studio, e de “Lançamento do Ano”, com o Nouvelle Bossa.>