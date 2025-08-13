RMS

Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas

Mãe afirmou em entrevista que rapaz tinha dívidas de jogo

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:54

Jefferson Bispo Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um cantor de pagode foi espancado e morto em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na terça-feira (12). Jefferson Bispo, 28 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as primeiras informações, Jefferson foi retirado de casa à força e espancado por homens ainda não identificados. O motivo do crime ainda está sob investigação. A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar e ainda não obteve retorno.

A mãe do rapaz, que preferiu não se identificar, deu entrevista à TV Bahia afirmando que o filho tinha dívidas de jogo. "Fiquei sabendo que ele estava jogando esses jogos, sou leiga desses negócios de internet, não conheço", disse. "Fiquei sabendo que ele adquiriu dívidas", acrescentou, dizendo que não sabe dizer se isso motivou o crime. "Não conhecia as pessoas que ele estava se envolvendo", continuou. "Mãe e pai são os últimos a saber das coisas que os filhos fazem na rua".

A mãe contou que ela mora em Salvador e Jefferson vivia na Região Metropolitana. Ela soube na noite de ontem que o filho foi agredido. "Foi um menino muito alegre, brincalhão, queria ser igual os cantores de pagode de Salvador, Xanddy, Léo Santana. Tinha sonhos de tocar, desde criança", relembrou a mãe. Ela contou que o filho chegou a tocar com um grupo na época em que morava no Centro Histórico de Salvador.