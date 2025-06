COMBATE À VIOLÊNCIA

Veja quem está presente no evento 'SOS Bahia' que discute soluções para a segurança pública baiana

Projeto reúne nomes de peso da política e especialistas na área para discutir propostas para enfrentar a crise que atinge o estado

Monique Lobo

Publicado em 5 de junho de 2025 às 22:03

O ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, o comentarista político Caio Coppolla, o senador Sergio Moro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”, que acontece na noite desta quinta-feira (5), no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador, reúne nomes de peso da política e especialistas na área para discutir propostas e soluções para enfrentar a crise que atinge o estado. >

Entre os palestrantes, estão o ex-capitão do BOPE e especialista em segurança, Rodrigo Pimentel; o comentarista político Caio Coppolla; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o prefeito de Salvador, Bruno Reis; o deputado federal Capitão Alden; o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda; além do ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto.>

Além deles, o evento também contou com a presença do senador Sergio Moro, do presidente do conselho do CORREIO, Antonio Carlos Magalhães Júnior, da sua esposa, Rosário Magalhães, e da nora, esposa de ACM Neto, Mariana Barreto de Magalhães. >