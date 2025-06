INSEGURANÇA

'A Bahia está se tornando o Rio de Janeiro', avalia ex-capitão do BOPE

Rodrigo Pimentel participa do evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”



Monique Lobo

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 5 de junho de 2025 às 20:19

Rodrigo Pimentel Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-capitão do BOPE e especialista em segurança, Rodrigo Pimentel, compara a operação das facções criminosas na Bahia com o que acontece no estado do Rio de Janeiro. "Eu percebo claramente que a Bahia está se tornando o Rio de Janeiro", avalia durante sua passagem no evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”, que acontece na noite desta quinta-feira (5), no Hotel Fiesta, no Itaigara. >

"O Rio de Janeiro exporta esse modelo pro Brasil. O que houve no Rio de Janeiro é que as facções preferem dominar territórios a simplesmente vender drogas. E a dominação territorial é simbolizada através de uma barricada", explica.>

Pimentel conta ainda quando sobre da situação na Bahia reconheceu as semelhanças. "Quando eu comecei a receber imagens de barricadas na Bahia - e eu sei que a Polícia Militar está atuando com muita velocidade para retirar essas barricadas -, eu percebi claramente que a Bahia está se tornando o Rio de Janeiro". >

Para ele, a estratégia usada pelas facções criminosas nos dois estados é a mesma: "O modus operandi é exatamente igual: domínio territorial e a imposição do terror. O bandido não quer só o dinheiro do comércio das drogas, ele quer firmar no território através do medo e do pânico". >