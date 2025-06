SOLUÇÕES PARA A CRISE NO ESTADO

Evento 'SOS Bahia' acontece nesta quinta-feira (5); veja como participar

Projeto recebe nomes de peso da política e especialistas em segurança pública

Monique Lobo

Publicado em 4 de junho de 2025 às 22:41

ACM Neto, Rodrigo Pimentel e Ronaldo Caiado estão entre os palestrantes Crédito: Divulgação

A segurança pública na Bahia vai estar em pauta do evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”, que acontece nesta quinta-feira (5), às 18h, no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara em Salvador. >

Nomes de peso da política e especialistas em segurança pública vão participar do projeto que vai discutir propostas e soluções para enfrentar a crise que atinge o estado. Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente pelo site da Fundação Índigo.>

Entre os palestrantes confirmados estão o ex-capitão do BOPE e especialista em segurança, Rodrigo Pimentel; o comentarista político Caio Coppolla; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o prefeito de Salvador, Bruno Reis; o deputado federal Capitão Alden; o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda; além do ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto.>

A proposta do evento é discutir experiências bem-sucedidas em outros estados e apontar caminhos viáveis para enfrentar o avanço da criminalidade na Bahia, que hoje lidera os rankings nacionais de violência.>