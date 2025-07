MUDANÇAS

Atendimento dos serviços da Coelba é alterado nas Prefeituras-Bairro de Salvador

Medida foi tomada devido à baixa procura pelos serviços nas unidades

O cronograma passa a funcionar na segunda-feira, na PB Liberdade/São Caetano; terça-feira, na PB Cidade Baixa; quarta-feira, na PB Barra/Pituba; quinta-feira, na PB Itapuã/Ipitanga; e sexta-feira, na PB Pau da Lima. As unidades de Cajazeiras e Cabula/Tancredo Neves seguem com atendimento normal de segunda a sexta-feira. >

Em 2024, foram 18.791 atendimentos em todas as unidades, sendo os serviços mais procurados a emissão de segunda via de fatura, solicitações de informações e tarifa social. Já em 2025, entre janeiro e julho, foram 9.868 atendimentos, com foco em segunda via de fatura, mudança de data de pagamento e informações gerais. >