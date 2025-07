NOVO EDITAL

TRT lança edital para pagamento antecipado de precatórios trabalhistas de Salvador

Prazo para adesão vai até o final deste ano

Millena Marques

Publicado em 22 de julho de 2025 às 06:25

Procuradoria Geral do Munícipio Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

Os credores de precatórios trabalhistas do Município de Salvador têm uma nova oportunidade de receberem os seus créditos de maneira antecipada e sem burocracia. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) publicou, na última quarta-feira (16), um novo edital para que interessados celebrem acordos de pagamento com a prefeitura em troca de um deságio. O prazo para adesão vai até o final deste ano. >

O edital prevê o pagamento de até R$5.257.847,11, utilizando parte dos recursos destinados ao regime especial de precatórios, e os acordos serão firmados com deságio de 40% sobre o valor atualizado do crédito. Para participar, os interessados devem manifestar interesse nos autos do processo, com petição assinada por advogado habilitado, além de declaração de adesão e documento de identificação do beneficiário.>

De acordo com o chefe da Procuradoria Especializada Judicial Trabalhista de Salvador, Thiers Chagas Filho, a vantagem para o credor é receber antecipadamente os créditos, sem a necessidade de esperar a ordem cronológica dos processos. “A depender do ano em que esse precatório é expedido, isso pode significar até mesmo alguns anos de espera. Então, a adesão ao acordo para pagamento antecipado gera essa perspectiva do recebimento em curto prazo dos valores, ainda que com algum deságio”, afirma.>

A iniciativa, autorizada pela desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi, visa desafogar a fila de precatórios na Justiça baiana, beneficiando milhares de trabalhadores que são credores do Município de Salvador. Os pedidos de adesão serão recebidos em três lotes: até 31 de agosto de 2025 (com publicação da lista em 15/09), de 1º de setembro a 31 de outubro (lista em 15/11) e de 1º de novembro a 31 de dezembro (lista em 31/01/2026).>