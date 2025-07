SALVADOR

Carro de luxo foi usado em arrombamento e furto de lojas na Boca do Rio

Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (22)

Wendel de Novais

Publicado em 22 de julho de 2025 às 11:37

Perfumaria da Natura foi alvo de arrombamento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os suspeitos responsáveis pela sequência de arrombamentos e furtos na Rua Hélio Machado, na Boca do Rio, em Salvador, usaram carro de luxo na ação criminosa. De acordo relatos de quem trabalha na região, ao todo, quatro veículos foram usados pelos criminosos que arrombaram a Top Magazine e a perfumaria da Natura. >

Entre os veículos, estava um carro que chega a ser vendido por R$ 300 mil. “Foram quatro carros e uns 20 bandidos na rua, a polícia chegou a puxar as câmeras. O povo até estranhou que no meio tinha uma Hilux deles. Os caras chegaram com fuzil e destruíram a entrada das lojas com tudo”, diz um comerciante, sem querer se identificar.>

A perfumaria da Natura estava fechada na chegada da reportagem no local, mas pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais vizinhos informaram que o prejuízo foi alto. “Levou a loja toda, praticamente. Eles perderam muita coisa aí. Foi mais de R$ 10 mil de prejuízo, com toda certeza. Eles chegaram a fechar as portas hoje por conta desse baque aí”, relata outra comerciante, que também tem medo de dizer o nome.>

Entradas das lojas foram danificadas 1 de 5

A entrada da loja da Natura foi destruída pela ação dos criminosos no local. Na Top Magazine, onde não houve maiores estragos, o funcionamento foi mantido. No entanto, no local, ninguém deu informação sobre os itens furtados. A ação criminosa foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada através de agentes da 39ª Companhia Independente (CIPM).>