OPERAÇÃO DELICADA

Bombeiros retiram anel preso ao dedo de jovem na Bahia

Equipe utilizou técnicas de corte e retirada

Bombeiros retiraram um anel que estava preso ao dedo de um jovem em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, nesta quarta-feira (23). O rapaz foi à sede do Corpo de Bombeiros com o dedo inchado e sem conseguir retirar o anel. >

Os bombeiros analisaram a situação e certificaram que a técnica mais segura seria corte com a micro retífica por conta do edema no dedo anelar da mão direita. A equipe preparou, então, os materiais e equipamentos necessários e devidamente equipada, utilizou técnicas de corte e retirada. Os bombeiros conversavam e explicavam para o rapaz todas as etapas a serem tomadas, para que ele se mantivesse calmo.>