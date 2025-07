HOMENS E MULHERES

Bombeiro de Aço: Bahia realiza seletiva interna para competição nacional

Serão escolhidos os bombeiros da corporação mais preparados física e tecnicamente

Tharsila Prates

Publicado em 21 de julho de 2025 às 20:44

Seletiva de Minas Gerais em maio deste ano Crédito: Divulgação/ CBMB

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai realizar, nesta sexta-feira (25), a partir das 8h, no Instituto Militar de Ensino Superior Bombeiros (Imesb), em Simões Filho, a seletiva interna do Bombeiro de Aço, competição que reúne os bombeiros mais preparados fisicamente e tecnicamente da corporação. O objetivo é formar a equipe que representará o CBMBA nas etapas regionais e nacionais do circuito da competição em todo o Brasil. >

Ao todo, 35 bombeiros militares estão inscritos na disputa, sendo 15 do interior do estado e 20 da capital, com destaque para a participação de nove mulheres. As provas começam às 9h e serão divididas em três categorias por faixa etária: até 30 anos, de 31 a 40 anos e acima de 41. Os dois melhores colocados de cada categoria garantirão vaga na equipe oficial da corporação. >

O Bombeiro de Aço exige força, resistência e técnica, com provas que simulam situações operacionais reais como: corrida, subida de escada até o 3º pavimento, transporte de mangueira com 20kg, prova do keiser (entrada forçada com marreta), corrida entre cones e arrastar um boneco representando a vítima. >

Todos os competidores realizam as provas com o equipamento de proteção individual (EPI) completo de combate a incêndio, o que aumenta ainda mais o grau de dificuldade e simula fielmente as condições enfrentadas em ocorrências reais.>