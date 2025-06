'SOS BAHIA'

'O que falta na Bahia é governador', dispara ACM Neto sobre cenário da segurança pública do estado

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil participa de evento sobre o tema na noite desta quinta-feira (5)



Publicado em 5 de junho de 2025 às 20:43

O atual cenário da segurança pública baiana é tema do evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”, que acontece na noite desta quinta-feira (5), no Hotel Fiesta, no Itaigara. Presente para comandar uma das palestras do projeto, o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, é categórico ao avaliar o que ele considera ser a principal carência do estado nessa área. >

"O que falta na Bahia é governador. Temos um governador omisso, passivo, que fecha os olhos, que vira as costas e que desconhece o problema tão grave vivido hoje na segurança pública do nosso estado", afirma. >

ACM Neto lembra, também, alguns números alarmantes da violência no estado. "A Bahia está há dez anos consecutivos em primeiro lugar no número de homicídios do país. A Bahia tem sete das dez cidades mais violentas de todo Brasil. A Bahia se tornou, infelizmente, um péssimo exemplo nacional no enfrentamento a criminalidade", pondera.>

Diante desse cenário, ele aponta que, o evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado” é uma iniciativa para encontrar soluções eficazes para o combate à violência. "O propósito desse evento não é apenas falar dos problemas que existem, porque todos já conhecem e temos que conviver com isso todos os dias. Mas, também, trazer luz para caminhos, mostrar que existem alternativas, que existem soluções possíveis para enfrentar a criminalidade". >

Para o ex-prefeito, é preciso pulso firme para lidar com a questão. "Com coragem, com boas ideias, com iniciativas corretamente aplicadas é possível mudar esse jogo", acrescenta.>