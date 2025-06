'SOS BAHIA'

'Há um colapso completo da segurança pública', afirma Ronaldo Caiado sobre cenário baiano

Governador de Goiás e candidato à presidente da República está em Salvador para evento que acontece nesta quinta (5)



Monique Lobo

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 5 de junho de 2025 às 21:23

Ronaldo Caiado Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governador de Goiás e candidato à presidente da República, Ronaldo Caiado, participa, na noite desta quinta-feira (5), do evento “SOS Bahia – Caminhos para mudar a segurança pública do nosso estado”, que discute o cenário do setor no estado. >

Em sua avaliação, a Bahia vive um momento difícil. "Há um colapso completo da segurança pública e, junto a isso, todos os outros setores vão em um processo de medo, angústia e tudo mais", aponta. >

No evento, que acontece no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador, Caiado destaca os resultados da pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta. >

"De abril até agora, tem dois meses exatamente que eu entrei na campanha, e passo de 23 para 33. Você viu minha curva na pesquisa Quaest? Os outros emparelhados e o Caiado só esticando à frente, em uma curva ascendente", fala.>

Ele ainda revela que segue percorrendo o Brasil para apresentar suas propostas. "Não é com teoria, não é falar de propostas sem ter o que mostrar. É falar: está aqui, cheguei no governo, resolvi, está aqui a reforma que nós fizemos no estado de Goiás, administrativa, de segurança, de educação - que é o primeiro lugar no Brasil -, nas políticas sociais", diz o governador. >

Quando compara a Bahia ao estado de Goiás, Caiado é taxativo: "É outro clima, outro nível de industrialização, outro nível de ofertas de oportunidade. É um estado que viu que quando se impõe a segurança pública plena, o estado decola com muita velocidade".>