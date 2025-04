CRIME ORGANIZADO

Fim de parceria: conflito de facções na Bahia pôs fim a acordo entre PCC e CV; entenda

BDM, CV e TCP estão entre os principais agentes do fracasso

Bruno Wendel

Publicado em 30 de abril de 2025 às 13:59

Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia Crédito: Divulgação

Embora tenha funcionado em outros estados, o acordo entre as duas maiores organizações criminosas do país, Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), firmado em fevereiro deste ano, não se aplicou na Bahia. Mas o que isso tem a ver com o fracasso da trégua? Tudo.>

O motivo já tinha sido apontado pelo CORREIO. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ficou difícil implementar a trégua devido às rixas e à expansão do CV em algumas regiões do país. No caso da Bahia, o maior da região Nordeste, o CV tem autonomia, ou seja, não é obrigado a seguir as decisões da cúpula carioca. A mesma autonomia não acontece com o PCC, onde todos seguem os líderes de São Paulo. >

Essa divergência é potencializada pela quantidade de grupos independentes, deixando o cenário do tráfico difícil de se negociar, com tantos posicionamentos diferentes. Para se ter ideia, a Bahia é o estado com o maior número de organizações criminosas do país - são pelo menos 21.>

A expansão do CV na Bahia foi outro problema para a trégua. Em Salvador, desde 2020, quando o CV se firmou na capital, passou a enfrentar com unhas e dentes - e com fuzis e granadas - seus adversários, principalmente o Bonde do Maluco (BDM), que ainda mantém laços com o PCC. >

Nesta semana, por exemplo, o grupo carioca atacou a área do BDM no Lobato, onde carros foram incendiados, em resposta à morte de advogado, que teria uma relação íntima com o CV. No interior do estado, a situação não é diferente. Os conflitos intensos resultaram em mortes dos dois lados. >

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação