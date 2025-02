BRUNO WENDEL

Advogada que defendia líder do PCC pode ter sido morta pela própria facção

Gal Barbosa tentou fugir, mas foi executada com vários disparos

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 12:51

Ainda é um mistério a morte da advogada Maria das Graças Barbosa dos Santos, de 50 anos, assassinada a tiros de pistola e fuzil em Ipiaú nesta segunda (24). A execução aconteceu pouco depois de ela retornar do Espírito Santo, onde foi preso um dos seus clientes, Marcos Antônio dos Santos Xavier, o “Juca”, liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC). No entanto, duas versões pairam sobre o crime. Além da suspeita sobre o Comando Vermelho (CV), a criminalista pode ter sido alvo de armação do próprio PCC. >

“Cogita-se venda de informação para facção rival, queima de arquivo, porque ela sabia demais, ou até mesmo de ela ter revelado o paradeiro de Juca”, conta uma fonte da polícia sobre as inúmeras linhas de investigação da polícia. A primeira versão, que foi ventilada instantes depois ao crime, dá conta de que Gal Barbosa, como era conhecida a vítima, foi morta pelo CV, pelo fato de que a criminalista teria supostamente uma relação próxima com integrantes do PCC. >

A Polícia Civil localizou na manhã desta terça-feira (25) o veículo utilizado pelos criminosos na execução da advogada. O carro foi encontrado queimado às margens de uma estrada no povoado de Tesourinhas, zona rural de Ibirataia, município vizinho a Ipiaú. “Estamos ouvindo ainda familiares. Ainda temos muito coisa a ser feita”, declara o delegado titular da cidade, Isaías Pereira, que não tem autoria e motivação. >

A advogada foi assassinada com diversos tiros na rua Francisco José de Souza, no bairro Senhora Aparecida. “Invadiram a casa dela. Como ela era também protetora de animais, os cães começaram a latir e ela correu seminua, mas foi alcançada ao lado do carro de um vizinho. No local, foram encontradas cápsulas de fuzil e pistola 380”, detalha um policial. >

Em nota, a OAB Bahia e OAB Subseção Ipiaú informaram que "que não receberam nenhuma denúncia ou notícia acerca de supostas infrações ético-disciplinares na atuação profissional da advogada criminalista Maria das Graças Barbosa dos Santos, barbaramente assassinada nesta segunda-feira (24), em Ipiaú". Confira a nota completa abaixo. >

Nota completa da OAB Bahia e OAB Subseção Ipiaú: >

Acerca de matéria deste renomado jornal atribuindo a uma advogada vítima de homicídio uma suposta vinculação com organizações criminosas, a OAB Bahia e OAB Subseção Ipiaú vêm a público informar que não receberam nenhuma denúncia ou notícia acerca de supostas infrações ético-disciplinares na atuação profissional da advogada criminalista Maria das Graças Barbosa dos Santos, barbaramente assassinada nesta segunda-feira (24), em Ipiaú.>

A OAB Bahia e a OAB Subseção Ipiaú ressaltam que é preciso, antes de mais nada, não confundir a advogada com o réu. Advogados são responsáveis pela defesa dos réus. Essa é uma garantia fundamental dos direitos humanos assegurada pela Constituição Federal.>

Deste modo, advogados defendem criminosos nos devidos processos legais, mas não os crimes. Tentar criminalizar aqueles que são responsáveis pela defesa dos réus, com base em fatos típicos do exercício profissional da advocacia ou apenas em relatos de fontes secretas, sem que nenhuma prova ou indício sejam apresentados, como faz a referida matéria, é um retrocesso perigoso e uma ameaça ao estado democrático de direito.>

Ressaltamos que a investigação mal começou e não há, até o momento, nenhuma conclusão oficial que corrobore as informações apresentadas na matéria.>

É profundamente lamentável que a Dra Maria das Graças tenha sido assassinada nesta segunda (24), num crime que chocou a advocacia baiana, e já no dia seguinte seja acusada, sem provas nem conclusões oficiais, com base apenas no relato de uma fonte secreta, de integrar uma facção criminosa. Tal conduta merece o repúdio de toda a advocacia baiana, não apenas por atentar contra a honra da advogada falecida, mas também por contribuir para a criminalização da advocacia criminal, uma atividade essencial para a garantia do devido processo legal e da ampla defesa.>

