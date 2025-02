EXECUÇÃO

Homens armados invadem casa e matam advogada criminalista na Bahia

Mulher tentou fugir, mas foi alcançada; corpo foi encontrado em via pública

Uma advogada criminalista foi morta a tiros após ter a casa invadida por homens armados na madrugada desta segunda-feira (24) em Ipiaú, no sul baiano. >

Segundo a Polícia Civil, Maria das Graças Barbosa dos Santos, de 50 anos, tentou fugir, mas foi alcançada e atingida a poucos metros da sua residência. O corpo dela foi encontrado em via pública.>

Policiais militares da 55ª Companhia Independente (CIPM/Ipiaú) foram acionados na Rua Francisco José de Souza, no bairro Nossa Senhora Aparecida - onde ocorreu a execução. Ao chegar no local, a equipe confirmou o fato e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. >