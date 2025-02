CRIME

Artista plástico é morto a tiros no interior da Bahia

Dois suspeitos foram presos e um confessou o crime, alegando que a vítima tinha abusado da sua companheira

Logo depois do crime, dois suspeitos de 37 e 39 anos foram presos em flagrante pela equipe da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Eles estavam no veículo usado no assassinato. Dentro do carro, foram encontrados dois revólveres calibres 38, municiados e com numerações suprimidas, uma porção de cocaína, celular e uma quantia em dinheiro.>