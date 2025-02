VIOLÊNCIA

Três homens são mortos a tiros após pararem carro para ajudar com informação em Salvador

Veículo foi abordado por dois suspeitos em uma moto

Três homens que estavam dentro de um carro foram mortos a tiros após pararem o veículo para ajudar com uma informação na Estrada Campinas de Pirajá, no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador, na madrugada deste domingo (23). >

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram abordadas por dois suspeitos em uma moto, que pediram uma informação e, em seguida, dispararam contra elas. Três ocupantes do carro foram atingidos e morreram no local, enquanto um quarto ocupante sobreviveu sem ferimentos. >