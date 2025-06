CURIOSIDADE

Gêmeas siamesas contam como vivem: uma tem namorado e a outra é assexual

Carmen namora e quer ser veterinária, Lupita é assexual e sonha com roteiros de comédia

As gêmeas siamesas Carmen e Lupita Andrade, de 22 anos, nasceram unidas pelo tronco, mas mostram ao mundo que isso não as impede de viver vidas diferentes — e com muita individualidade.>