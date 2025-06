SÃO JOÃO

Confira a ordem das atrações do Parque de Exposições deste domingo (22)

Quinto dia de festa terá oito shows em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 22 de junho de 2025 às 11:34

Mais de 60 mil pessoas estiveram no Parque de Exposições no sábado (21) Crédito: Philipe Sampaio/Divulgação

Tem alguém cansado aí? O quinto dia de festa no Parque de Exposições de Salvador acontece neste domingo (22), com shows de oito artistas. Os portões serão abertos às 16 horas, e a primeira apresentação terá início às 17 horas. O primeiro artista a subir no palco é Marquinhos Navais.>

No sábado (21), mais de 60 mil pessoas estiveram no local para curtir os shows. Ao longo de seis dias, mais de 50 atrações musicais passarão pelo palco principal da festa. Os shows acontecem até segunda-feira (23). Alterações da ordem das atrações podem ocorrer, a depender da logística dos artistas e equipes. >

Para atender o grande público, o metrô de Salvador funciona em esquema especial, com operação ininterrupta. Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque é permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionam exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.>

Ordem das atrações deste domingo (22)

Marquinhos Navais >

Papazoni >

Conde do Forró>

Mikael Santos >

Tarcísio do Acordeon >

Gustavo Mioto>

Timbalada >

Pagodart>

Outros palcos

Salvador também recebe shows no Pelourinho e em Paripe neste domingo (22). No Centro Histórico, Negra Cor, Adelmario Coelho e Ávine Vinny se apresentam no palco principal, no Largo do Pelourinho, a partir das 17 horas. Em Paripe, se apresentam Menina Forrozeira, Vitêra, Matheus Fernandes, Israel e Rodolfo, Bell Marques, Mikael Santos e a dupla Péricles e Leonardo. >