SÃO JOÃO

Em Salvador, Nattanzinho Lima comenta polêmica envolvendo nome artístico

Cantores disputam registro da marca 'Nattanzinho' no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de junho de 2025 às 11:07

Cantores Nattan e Natanzinho Lima travam disputa por nome artístico na Justiça Crédito: Reprodução e Divulgação

O cantor sergipano Natanzinho Lima comentou a disputa judicial pelo registro da marca 'Nattanzinho' durante coletiva de imprensa realizada em Salvador, no sábado (21). O artista se apresentou no Parque de Exposições da capital baiana para um público de mais de 60 mil pessoas. >

Em conversa com a imprensa local, o cantor foi questionado sobre a disputa pelo nome artístico, que também é do interesse de Natanel Cesário dos Santos, o cantor cearense Nattan. Natanzinho Lima, que fez show em Salvador, negou que os dois estejam brigados. "Eu não tenho briga com nenhum cantor. Na verdade, eu troco mensagens com Nattan, a gente conversa e vamos até cantar juntos em Maceió", falou. >

Natanzinho Lima não entrou em detalhes sobre a disputa, mas confirmou que há tratativas sobre o registro da marca. "Não tem nenhuma briga. O nome dele é Nattan e o meu é Natanzinho Lima. Acho que é porque está lá para registrar o 'Nattan' e o 'Natanzinho Lima' e, às vezes, pode ser que ele esteja registrando 'Natan' e eu também", completou. Segundo o artista, o caso é tratado pela equipe, sem o seu contato direto com o assunto. >

Natanel Cesário dos Santos, o Nattan, solicitou o registro da marca "Nattanzinho", em outubro de 2024, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Em fevereiro de 2025, a empresa Camarote Shows, que faz parte do Grupo Wesley Safadão, se manifestou contra o pedido de Nattan. A Camarote Shows é responsável por gerenciar a carreira de Natanzinho Lima. As informações foram divulgadas pelo G1 do Ceará. >

Segundo o portal, o processo pela marca "Nattanzinho" está sob análise do instituto, sem previsão de quando sai a decisão definitiva.>