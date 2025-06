SEGURANÇA

11 foragidos são presos em festas de São João na Bahia

Tecnologia reconheceu os procurados pela polícia

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia localizou 11 foragidos da Justiça durante os festejos de São João no estado. As prisões ocorreram em Salvador e cidades como Serrinha, Porto Seguro e Vitória da Conquista. >

A tecnologia reconhece os foragidos durante a passagem deles pelos portais de abordagem dos grandes eventos. Em Salvador, um homem condenado por homicídio foi reconhecido e preso na primeira noite de festa no Parque de Exposições, na quarta-feira (18). Já em Formosa do Rio Preto, no oeste baiano, uma mulher de 35 anos condenada por estupro de vulnerável contra uma criança de 3 anos, foi presa. >