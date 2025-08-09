Acesse sua conta
Homem é atingido por bala perdida durante troca de tiros em assalto no Cabula

Casal que estava em moto foi abordado por assaltantes, que dispararam na direção da vítima, e policial que passava pelo local revidou

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:56

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, acabou atingido por uma bala perdida, durante um tiroteio em um assalto na manhã deste sábado (9), na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula. De acordo com a Polícia Civil, as informações iniciais apontam que uma mulher estava em uma motocicleta com o namorado quando foi abordada por dois homens, que anunciaram um assalto e exigiram o veículo. Durante a ação, houve um disparo na direção da vítima. Um policial que passava pelo local interveio, sendo alvo de tiros e revidou à agressão. Um transeunte foi atingido.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado. Segundo a PC, ele foi submetido a uma cirurgia. No entanto, a corporação não deu informações sobre em que parte do corpo a vítima foi atingida nem se corre risco de morte. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio. "Não dispomos de informações sobre o estado de saúde dele. Imagens de câmera de videomonitoramento do local, bem como oitivas estão em curso pela especializada para identificar os agressores".

Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados para averiguar uma ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo, na Rua Silveira Martins, bairro do Cabula. Ainda segundo a PM, ao chegarem ao local, a equipe constatou o fato. "Um homem se encontrava ferido e teria sido socorrido por populares. As circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil", informou.

